Эстонии не справиться с Россией: Канепи проиграла Касаткиной

В первом круге открытого чемпионата Франции по теннису Кайа Канепи встречалась с 14-й ракеткой мира, россиянкой Дарьей Касаткиной.
Несмотря на то, что Касаткина является для Канепи удобным соперником (эстонка дважды легко обыгрывала россиянку), Дарья прибавляет в мастерстве от турнира к турниру и теперь уже она смотрит на Кайу с позиции фаворита.
Предматчевые прогнозы экспертов, отдававших легкую победу Касаткиной, оправдались - Канепи хватило только на четыре гейма в первом сете.
После двух сетболов в пятом гейме Касаткина вырвала подачу Канепи и до конца сета не позволила эстонке приблизиться к себе - 4:6.
Второй гейм начался с того, что Канепи взяла свою подачу и повела 1:0. Это была последняя радость Канепи. Касаткина берет шесть геймов подряд, не разбирая, где своя подача, а где чужая и легко выигрывает сет 6:1, а с ним и весь матч.