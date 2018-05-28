Эстонии не справиться с Россией: Канепи проиграла Касаткиной

Несмотря на то, что Касаткина является для Канепи удобным соперником (эстонка дважды легко обыгрывала россиянку), Дарья прибавляет в мастерстве от турнира к турниру и теперь уже она смотрит на Кайу с позиции фаворита.

Предматчевые прогнозы экспертов, отдававших легкую победу Касаткиной, оправдались - Канепи хватило только на четыре гейма в первом сете.

После двух сетболов в пятом гейме Касаткина вырвала подачу Канепи и до конца сета не позволила эстонке приблизиться к себе - 4:6.