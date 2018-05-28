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Эстонии не справиться с Россией: Канепи проиграла Касаткиной

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Кайа Канепи.

ФОТО: Christian Hartmann / Reuters

В первом круге открытого чемпионата Франции по теннису Кайа Канепи встречалась с 14-й ракеткой мира, россиянкой Дарьей Касаткиной.

Несмотря на то, что Касаткина является для Канепи удобным соперником (эстонка дважды легко обыгрывала россиянку), Дарья прибавляет в мастерстве от турнира к турниру и теперь уже она смотрит на Кайу с позиции фаворита.

Предматчевые прогнозы экспертов, отдававших легкую победу Касаткиной, оправдались - Канепи хватило только на четыре гейма в первом сете.

После двух сетболов в пятом гейме Касаткина вырвала подачу Канепи и до конца сета не позволила эстонке приблизиться к себе - 4:6.

Второй гейм начался с  того, что Канепи взяла свою подачу и повела 1:0. Это была последняя радость Канепи. Касаткина берет шесть геймов подряд, не разбирая, где своя подача, а где чужая и легко выигрывает сет 6:1, а с ним и весь матч.

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