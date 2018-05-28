В ЕС надеются на создание проевропейского правительства в Италии

Аналогичную позицию на встрече с коллегами в Брюсселе высказал государственный министр в МИД ФРГ Михаэль Рот. Отметив, что Италия является одним из основателей ЕС, он выразил надежду, что вскоре в Риме будет сформировано стабильное европейски ориентированное правительство. При этом, по его словам, Берлину, которому потребовалось шесть месяцев на формирование нового кабинета министров, стоит воздержаться от советов Италии.

С ним солидарен министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. По его словам, Евросоюз не должен давать "никаких инструкций" президенту Италии, которого он назвал "хорошим итальянцем и хороший европейцем". "Я думаю, что он знает, что делает", - подчеркнул Ассельборн.

В свою очередь глава австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль назвала возможным путем выхода из политического кризиса попытку Маттареллы сформировать правительство технократов под руководством бывшего высокопоставленного сотрудника Международного валютного фонда Карло Коттарелли. "В Италии и ранее неоднократно работали правительства экспертов", - отметила она.

Если такой кабинет министров не удастся утвердить в парламенте, страну осенью могут ждать досрочные выборы. При этом глава МИД Финляндии Тимо Сойни весьма скептически относится к тому, что новые выборы могут привести к коренному изменению ситуации. "Результат будет примерно такой же", - отметил он.