Генсек НАТО призвал Россию сотрудничать в расследовании крушения "Боинга" на Украине

"Россия должна признать, что несет ответственность за роль, которую она сыграла в крушении самолета", - заявил Столтенберг в ходе совместной пресс конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Генсек НАТО добавил, что Москва должна "всецело сотрудничать (в расследовании - ИФ), чтобы убедиться, что виновные стороны привлечены к ответственности".

Ранее в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что страны ЕС поддерживают итоги расследования крушения рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" над Донбассом и призывают Россию внести вклад в дело установления виновных.

"Выводы этого расследования очень важны для нас. Вы знаете, ЕС всегда полностью поддерживал ведение расследования. Все 28 стран (ЕС) подтвердили полную поддержку выводов этого расследования и усилиям, направленным на привлечение (виновных) к ответственности. Мы призываем Россию взять на себя ответственность и внести вклад в усилия по установлению виновных", - сказала она.

В прошлый четверг в Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

Со своей стороны МИД РФ в четверг назвал голословной версию о том, что малазийский "Боинг" был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 г. в результате попадания в него ракеты зенитного ракетного комплекса "Бук", доставленного с территории России. "Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества", - говорится в заявлении МИД РФ.