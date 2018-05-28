пн, 28.05.2018
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Срочно: пропала собака, которая нуждается в лечении

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ФОТО: Фото читателя

В Пярну в районе базара пропал рыжий шпиц.

Животное болеет и должно каждый день принимать лекарство. Владельцам нужна любая информация о местонахождении собаки, тому кто ее найдет, обещано вознаграждение.

Если вам что-либо известно о пропавшем шпице, звоните по номеру 58241743.

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