Срочно: пропала собака, которая нуждается в лечении

Rus.Postimees.eeЭстонияСрочно: пропала собака, которая нуждается в леченииСрочно: пропала собака, которая нуждается в леченииRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать28 мая 2018 г., 16:37ФОТО: Фото читателяВ Пярну в районе базара пропал рыжий шпиц.Животное болеет и должно каждый день принимать лекарство. Владельцам нужна любая информация о местонахождении собаки, тому кто ее найдет, обещано вознаграждение.Если вам что-либо известно о пропавшем шпице, звоните по номеру 58241743.владельцыживотноелекарствасобакашпиц