Новый компьютер Apple будет кардинально отличаться от предшественников

На данный момент компьютер находится на стадии прототипа. Его производством занимается компания Pegatron — давний партнёр Apple. Несколько устройств уже было отправлено в Купертино для тестирования сотрудниками Apple. Эти прототипы находятся в производстве как минимум с января 2018 года, пишет 4pda.ru.

Известно, что новый компьютер оснащён сенсорным экраном, слотом для SIM-карт, GPS, компасом, защитой от воды (рейтинг не уточняется) и EFI — современным вариантом BIOS. Самое важное, что устройство должно функционировать на базе ARM-процессора собственной разработки. Таким образом, это может быть первый компьютер Apple с мобильным чипом.