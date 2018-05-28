Эксперт-эндокринолог: Сависаар не способен участвовать в судебном процессе

«Эдгар Сависаар не способен участвовать в судебных заседаниях, потому что речь идет о пациенте с исключительно высоким риском нового инфаркта или смерти», - утверждает Волке, которого цитирует портал Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

«В дополнение к регулярному приему лекарств исключительно важно избегать психологического напряжения и стресса. Вызванное стрессом повышение уровня сахара в крови и артериального давления сложно или даже невозможно предотвратить или скорректировать в зале суда. Поэтому очень вероятно, что в ходе судебного заседания возникнет новое тяжелое расстройство здоровья или наступит смерть, причиной чего, по крайней мере, частично, станет вызванный заседанием суда стресс», - отметил он.