Вечеринка вышла из-под контроля: убегая от полиции, подросток выпрыгнул из окна

Поздно вечером в полицию поступила жалоба на шум в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Уус. Как сообщали соседи, там была вечеринка, в которой участвовали несовершеннолетние, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. По информации Lõuna-Eesti Postimees, сообщение поступило в полицию после 23 часов.

«Когда на место прибыли представители правоохранительных органов, в квартире находился один взрослый. Четверо несовершеннолетних испугались полицейских, выпрыгнули из окна второго этажа и попытались сбежать», - рассказала валгаский молодежный полицейский Линда Окс.

По ее словам, один из выпрыгнувших из окна юношей приземлился настолько неудачно, что ему понадобилась помощь медиков. Скорая доставила 16-летнего пострадавшего в больницу, где он находится на лечении до сегодняшнего дня.

«К счастью, его повреждения не опасны для жизни. Полицейские установили причину, по которой молодой человек попытался сбежать: он употреблял алкоголь», - добавила Окс.