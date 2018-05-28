В Telia намечаются серьезные перемены
28 мая 2018 г., 17:32
Новым исполнительным директором и вице-президентом шведского концерна Telia Company станет его нынешний генеральный директор и руководитель отдела международных услуг компании Андерс Ольссон; покинет свой пост и отвечающая за развитие бизнеса Telia в Эстонии, Латвии и Литве вице-президент Хенриэтте Вендт.
Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-служба концерна, отметив, что Ольссона с октября этого года сменит Магнус Зеттерберг, который ранее был исполнительным директором инфраструктурной телеком-фирмы 3GIS.
Хенриэтту Вендт сменит Эмиль Нильссон, сейчас отвечающий за только за евразийский регион концерна и в будущем также сохраняющий свой
нынешний пост в дополнение к новым обязанностям.