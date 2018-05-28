Видео: скоростной заезд по тротуару в Ласнамяэ встревожил полицию

Видео было опубликовано 23 мая пользователем Содяном Майсурадзе в группе EZ-дуны! в Facebook. Инцидент произошел на Смуули-теэ возле магазина Coop.

"В данном случае мы видим не только нарушение Закона о дорожном движении и создание потенциально опасной ситуации на дороге, но и пример наглого поведения по отношению к другим участникам дорожного движения", - прокомментировал видео руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

По его словам, ситуация на дорогах может стать лучше только при совместных усилиях полиции и других водителей и пешеходов, которые не хотят видеть рядом с собой нарушителей.

"Очень жаль, что о подобных нарушениях в полицию не всегда сообщают непосредственные очевидцы таких ситуаций. Следует понимать, что сама по себе публикация такого видео в социальной сети ничего не изменит к лучшему, если об этом не сообщили в полицию: если информацию публикуют в первую очередь в социальных сетях, информация поступает в полицию со значительным опозданием, и тогда нет возможности отреагировать на вызов незамедлительно, непосредственно вмешаться в ситуацию, пресечь нарушение и привлечь нарушителя к ответственности на месте происшествия.

Не надо надеяться, что кто-то уже позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Если видите серьезное нарушение, которое потенциально грозит опасностью другим участникам движения, сразу позвоните на номер 112", - подчеркнул Кулламяэ, добавив, что звонки небезразличных людей на номер 112 из года в год помогают задерживать сотни нетрезвых и опасных водителей и тем самым сделать движение безопаснее.

Как отметили в полиции, привлечь нарушителя к ответственности можно, если люди, у которых есть информация об этом нарушении, например, о регистрационном номере автомобиля или какая-либо другая, способная прояснить ситуацию, обратятся в Центр надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры по адресу Рахумяэ, 6, Таллинн, либо напишут на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

Согласно первому пункту 242 статьи Закона о дорожном движении, нарушение водителем требований безопасности дорожного движения наказывается штрафом в размере до двадцати штрафных единиц. Согласно второму пункту, то же деяние, повлекшее угрозу безопасности дорожного движения, наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц или лишением права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.