Видео: скоростной заезд по тротуару в Ласнамяэ встревожил полицию

Полиция заинтересовалась случаем, бурно обсуждавшимся в социальных сетях: в Таллинне водитель внедорожника на высокой скорости объехал пробку прямо по тротуару.
Видео было опубликовано 23 мая пользователем Содяном Майсурадзе в группе EZ-дуны! в Facebook. Инцидент произошел на Смуули-теэ возле магазина Coop.
"В данном случае мы видим не только нарушение Закона о дорожном движении и создание потенциально опасной ситуации на дороге, но и пример наглого поведения по отношению к другим участникам дорожного движения", - прокомментировал видео руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.
По его словам, ситуация на дорогах может стать лучше только при совместных усилиях полиции и других водителей и пешеходов, которые не хотят видеть рядом с собой нарушителей.
"Очень жаль, что о подобных нарушениях в полицию не всегда сообщают непосредственные очевидцы таких ситуаций. Следует понимать, что сама по себе публикация такого видео в социальной сети ничего не изменит к лучшему, если об этом не сообщили в полицию: если информацию публикуют в первую очередь в социальных сетях, информация поступает в полицию со значительным опозданием, и тогда нет возможности отреагировать на вызов незамедлительно, непосредственно вмешаться в ситуацию, пресечь нарушение и привлечь нарушителя к ответственности на месте происшествия.
Не надо надеяться, что кто-то уже позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Если видите серьезное нарушение, которое потенциально грозит опасностью другим участникам движения, сразу позвоните на номер 112", - подчеркнул Кулламяэ, добавив, что звонки небезразличных людей на номер 112 из года в год помогают задерживать сотни нетрезвых и опасных водителей и тем самым сделать движение безопаснее.
Как отметили в полиции, привлечь нарушителя к ответственности можно, если люди, у которых есть информация об этом нарушении, например, о регистрационном номере автомобиля или какая-либо другая, способная прояснить ситуацию, обратятся в Центр надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры по адресу Рахумяэ, 6, Таллинн, либо напишут на адрес pohja.lmt@politsei.ee.
Согласно первому пункту 242 статьи Закона о дорожном движении, нарушение водителем требований безопасности дорожного движения наказывается штрафом в размере до двадцати штрафных единиц. Согласно второму пункту, то же деяние, повлекшее угрозу безопасности дорожного движения, наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц или лишением права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Пункт третий 242 статьи гласит, что суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, могут применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.