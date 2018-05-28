На прилавках появилась первая эстонская клубника
28 мая 2018 г., 18:03
Клубника, выращенная на предприятии AranFarming, находящемся в Тартуском уезде, поступила сегодня на прилавки магазинов торговой сети Selver, передает Tarbija.
AranFarming сообщает на своей странице в Facebook, что эстонскую клубнику с сегодняшнего дня можно приобрести в магазинах Selver. "Уже сегодня в продаже в Selver. Меньше, чем за 24 часа, с фермы — на прилавок магазина", — говорится в сообщении.
400-граммовая коробка клубники стоит 6,79 евро. Килограмм, следовательно, стоит почти 17 евро. Смотрите, какие цены на импортную клубнику были на прошлой неделе.