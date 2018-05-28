На прилавках появилась первая эстонская клубника

AranFarming сообщает на своей странице в Facebook, что эстонскую клубнику с сегодняшнего дня можно приобрести в магазинах Selver. "Уже сегодня в продаже в Selver. Меньше, чем за 24 часа, с фермы — на прилавок магазина", — говорится в сообщении.