Площадь пожара на центральном полигоне Сил обороны увеличилась до 150 гектаров

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра, по словам которого еще в субботу вечером возгорание на территории полигона Сил обороны в Пала охватывало 145 гектаров. Борьбу с огнем ведут попеременно 2-3 экипажа спасателей и добровольцы, при этом последние преграждают путь пожару с безопасных для себя подходов к очагам возгорания. К спасательной операции подключен также самолет Сил обороны.

До сих пор не выяснено, по какой причине вспыхнул пожар. Пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны заверил, что военные в минувшую пятницу не вели на полигоне стрельбы.

В пятницу в 13.45 спасателям поступила информация о том, что на полигоне Сил обороны в Пала вспыхнул пожар, слышны взрывы оставшихся ненайденными боеприпасов. Сообщений о пожаре из региона поступило множество, поскольку дым от возгорания ветром разносило на далекое расстояние. Огонь быстро распространялся на открытой местности и участках молодого леса.