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  • Японец, инвестировавший миллионы в Эстонию: неважно, вернутся ли эти деньги

Японец, инвестировавший миллионы в Эстонию: неважно, вернутся ли эти деньги

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Мужчина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Issei Kato / Reuters

По словам японского миллионера Тайзо Сона, инвестировавшего в эстонские стартапы миллионы евро, его цель — изменить мир, и неважно, вернутся ли когда-нибудь к нему инвестированные деньги, передает Majandus.

Инвестиционная компания Тайзо Сона Mistletoe инвестировала в стартап бывшего руководителя Таллиннской биржи Кайди Руузалеп Funderbeam два миллиона долларов и четыре миллиона долларов — в стартап Jobbatical предпринимательницы Кароли Хиндрикс, пишет портал Geenius.

"Когда я услышал их историю и их миссии, то был очень тронут и вдохновлен", — сказал Тайзо Сон, добавив, что он чувствовал — они должны сделать это, поэтому он решил их поддержать.

По словам инвестора, Эстония — одна из самых продвинутых стран в мире в том, что касается нового мышления, нового стиля жизни и предложенных миру новых ценностей.

Он упомянул азиатские государства, где из-за общественного давления часто очень сложно сделать радикально новые вещи, именно эта возможность делает Эстонию интересным для него государством.

Читайте полностью на портале Geenius.

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