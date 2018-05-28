Японец, инвестировавший миллионы в Эстонию: неважно, вернутся ли эти деньги

По словам японского миллионера Тайзо Сона, инвестировавшего в эстонские стартапы миллионы евро, его цель — изменить мир, и неважно, вернутся ли когда-нибудь к нему инвестированные деньги, передает Majandus.
Инвестиционная компания Тайзо Сона Mistletoe инвестировала в стартап бывшего руководителя Таллиннской биржи Кайди Руузалеп Funderbeam два миллиона долларов и четыре миллиона долларов — в стартап Jobbatical предпринимательницы Кароли Хиндрикс, пишет портал Geenius.
"Когда я услышал их историю и их миссии, то был очень тронут и вдохновлен", — сказал Тайзо Сон, добавив, что он чувствовал — они должны сделать это, поэтому он решил их поддержать.
По словам инвестора, Эстония — одна из самых продвинутых стран в мире в том, что касается нового мышления, нового стиля жизни и предложенных миру новых ценностей.
Он упомянул азиатские государства, где из-за общественного давления часто очень сложно сделать радикально новые вещи, именно эта возможность делает Эстонию интересным для него государством.
Читайте полностью на портале Geenius.