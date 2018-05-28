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Опрокинувших установленные в память о жертвах депортации свечи наказали штрафом

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Свечи, установленные в память о жертвах мартовских депортаций. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Двое мужчин и две женщины, которые ранним утром 26 марта опрокинули в Таллинне свечи, установленные в память о жертвах мартовских депортаций, были наказаны штрафом, передает Rus.err.

Дело о проступке было возбуждено по статье о нарушении общественного порядка, за которое предусматривается наказание в виде штрафа до 400 евро или ареста, сообщили в полиции.

Участниками инцидента оказались две женщины в возрасте 55 и 32 лет, и двое мужчин в возрасте 33 и 27 лет. "В своих показаниях они разъяснили, что той ночью употребили много алкоголя, чем и было вызвано их поведение. Они выразили раскаяние в содеянном", - сказал глава Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт.

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