Опрокинувших установленные в память о жертвах депортации свечи наказали штрафом

Дело о проступке было возбуждено по статье о нарушении общественного порядка, за которое предусматривается наказание в виде штрафа до 400 евро или ареста, сообщили в полиции.

Участниками инцидента оказались две женщины в возрасте 55 и 32 лет, и двое мужчин в возрасте 33 и 27 лет. "В своих показаниях они разъяснили, что той ночью употребили много алкоголя, чем и было вызвано их поведение. Они выразили раскаяние в содеянном", - сказал глава Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт.