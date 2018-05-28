Ученые создадут первую в мире вакцину против аллергии на кошек

Комментирует профессор Рудольф Валента: "Для вакцины мы использовали искусственно созданные белки. Мы снизили их аллергическую активность, чтобы пациенты могли легче переносить терапию. Возможно, в будущем нашим препаратом удастся прививать беременных женщин, чтобы они передавали защиту от аллергенов своим детям". Данная вакцина более чем актуальна, ведь, к примеру, в России, у половины детей наблюдается повышенная чувствительность к кошкам. Иногда симптомы доходят до тяжелых форм астмы.

"Аллергены, связанные с кошками, это белки, которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных. Важно, что основой будущего препарата стали не природные белки, а их рекомбинантные, то есть искусственно созданные биотехнологическими методами, версии. Впервые все восемь известных белков-аллергенов будут входить в состав вакцины. Все восемь рекомбинантных аллергенов уже созданы. Теперь мы будем изучать действие различных их комбинаций в вакцине", - комментирует заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института молекулярной медицины Первого МГМУ академик Александр Караулов.