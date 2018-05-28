Роман Абрамович после проблем с продлением британской визы получил паспорт Израиля

На данный момент ни Министерство внутренних дел Израиля, ни Министерство алии и интеграции, ни представители самого Абрамовича эту информацию не подтвердили.

Позднее местные журналисты уточнили, что, по их данным, после получения нового паспорта Абрамович уже покинул территорию Израиля.

Об израильском гражданстве Абрамовича также сообщили источник RTVI в правительстве Израиля и собеседники газеты "Исраэль а-Йом".

Отметим, что гражданину Израиля не требуется виза для краткосрочных поездок в Великобританию (до шести месяцев).

Абрамович получил удостоверение личности Израиля в аэропорту Тель-Авива

Местные журналисты отмечают, что на данный момент неизвестно, получил ли Абрамович сразу израильский паспорт ("даркон"). Один из источников NEWSru Israel сообщил, что бизнесмену были выданы все документы, включая паспорт.

Издание подчеркивает, что такая процедура обычно не практикуется, но допустима, так как после принятия "закона о дарконах" новый репатриант может получить паспорт сразу после того, как становится гражданином Израиля.

Газета Times of Israel пишет о том, что Абрамович получил израильское удостоверение личности в понедельник, 28 мая, после приземления в международном аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

По информации издания, бизнесмен получил теудат-зеут (удостоверение постоянного жителя Израиля) в соответствии с законом о возвращении, который дает каждому еврею право репатриироваться в Израиль.

Журналистам стало известно о том, что на минувшей неделе Абрамович лично заполнил заявление на иммиграцию в посольстве Израиля в Москве. Сообщается, что на территории Израиля миллиардер будет жить в особняке в фешенебельном районе Тель-Авива, купленном у голливудской актрисы Галь Гадот.

Абрамович может стать налоговым резидентом Израиля

Президент Израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц в разговоре с "Ведомостями" обратил внимание на то, что новые репатрианты Израиля получают не только полноценный паспорт, по которому можно жить в Великобритании не более 90 дней из 180, но и уникальный налоговый режим.

По его словам, если Абрамович не является налоговым резидентом России (проводит менее 183 дней в году в РФ) то с банковской точки зрения он может стать налоговым резидентом Израиля.

Для новых репатриантов налоговые послабления позволяют не платить первые 10 лет никаких налогов на дивиденды из-за рубежа и не отсчитываться о них. Для других израильтян налог на дивиденды доходит до 30%.

Абрамович неоднократно бывал в Израиле и инвестировал значительные средства в израильские стартапы. В 2015 могу местная пресса сообщала, что миллиардер купил в Тель-Авиве отель. А в начале марта этого года в СМИ появилась информация, что Абрамович пожертвовал 20 млн долларов на новый центр ядерной медицины в крупнейшей больнице Израиля - "Шиба Тель а-Шомер".

Ранее британские газеты написали, что власти Соединенного Королевства потребовали от Абрамовича объяснить источники происхождения его финансового благосостояния для выдачи ему новой визы в эту страну.

При этом журналисты подчеркивали, что подобная ситуация не подразумевает, что в отношении Абрамовича в Британии ведется расследование. Речь идет о новом стандарте проверок для получения визы. По данным СМИ, срок прежней визы инвестора у Абрамовича истек в начале апреля.