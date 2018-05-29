Фото и видео: серьезный пожар чуть не стоил жизни пожилой женщине
29 мая 2018 г., 7:22
Сегодня ночью около 00.36 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в городе Пайде на улице Лай. Звонивший отметил, что огнем охвачена пристройка жилого дома, пишет Järva Teataja.
Когда спасатели прибыли на место, пристройка горела открытым огнем. Слаженная и быстрая работа пожарных позволила предотвратить переход огня на жилой дом.
Сообщившие о пожаре люди поспешили в дом, где в это время спала пожилая женщина. Также неравнодушные граждане спасли находившуюся в доме кошку.
В пристройке, где произошел пожар, находилась как баня, так и сарай. Хозяйка дома и спасатели затруднились назвать причину возгорания.