Фото и видео: серьезный пожар чуть не стоил жизни пожилой женщине

Когда спасатели прибыли на место, пристройка горела открытым огнем. Слаженная и быстрая работа пожарных позволила предотвратить переход огня на жилой дом.

Сообщившие о пожаре люди поспешили в дом, где в это время спала пожилая женщина. Также неравнодушные граждане спасли находившуюся в доме кошку.