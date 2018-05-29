СМИ: в ситуации со Скрипалями медики опасались большого числа жертв

Подобные мысли у работников больницы возникли после доставки в медучреждение сотрудника британской полиции Ника Бейли, работавшего на месте ЧП. Изначально врачам было сообщено лишь о двух пациентах "в критическом состоянии", пояснила она.

"У нас возникли серьезные сомнения насчет значимости этого происшествия", - добавила Уилкинсон. "Могло ли оно оказаться масштабным и повлечь за собой множество жертв? " - этот вопрос эти вопросы возникли у нее после поступления Бейли.

Слаженная работа врачей

Заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей в свою очередь выразил уверенность, что спасти Скрипалей удалось благодаря "очень хорошей базовой интенсивной терапии генерическими препаратами, отличной и слаженной работе врачей, фантастической заботе и преданности наших медсестер". Изначально на успешный сценарий медики не рассчитывали.

Развернутое интервью врачи дали сотрудникам передачи телеканала BBC - Newsnight. Оно выйдет в эфир вечером 29 мая.

Инвазивная терапия

Ранее в своей первой после выписки беседе со СМИ Юлия Скрипаль рассказала, что лечение в клинике "было инвазивным, болезненным и удручающим".

Юлия выразила благодарность медицинскому персоналу и всем тем, кто оказал помощь ей и отцу в день покушения в городе Солсбери. Одновременно она вновь заявила, что никто не вправе делать заявлений от ее имени, а также от имени ее отца.