СМИ: в ситуации со Скрипалями медики опасались большого числа жертв

Медики окружной больницы Солсбери, куда были доставлены после отравления экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, опасались, что число жертв будет куда выше. Об этом заместитель главврача по работе с медицинским персоналом среднего звена Лорна Уилкинсон сообщила журналистам. Ее слова приводит во вторник, 29 мая, DW.com со ссылкой на британскую газету The Independent.
Подобные мысли у работников больницы возникли после доставки в медучреждение сотрудника британской полиции Ника Бейли, работавшего на месте ЧП. Изначально врачам было сообщено лишь о двух пациентах "в критическом состоянии", пояснила она.
"У нас возникли серьезные сомнения насчет значимости этого происшествия", - добавила Уилкинсон. "Могло ли оно оказаться масштабным и повлечь за собой множество жертв? " - этот вопрос эти вопросы возникли у нее после поступления Бейли.
Слаженная работа врачей
Заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей в свою очередь выразил уверенность, что спасти Скрипалей удалось благодаря "очень хорошей базовой интенсивной терапии генерическими препаратами, отличной и слаженной работе врачей, фантастической заботе и преданности наших медсестер". Изначально на успешный сценарий медики не рассчитывали.
Развернутое интервью врачи дали сотрудникам передачи телеканала BBC - Newsnight. Оно выйдет в эфир вечером 29 мая.
Инвазивная терапия
Ранее в своей первой после выписки беседе со СМИ Юлия Скрипаль рассказала, что лечение в клинике "было инвазивным, болезненным и удручающим".
Юлия выразила благодарность медицинскому персоналу и всем тем, кто оказал помощь ей и отцу в день покушения в городе Солсбери. Одновременно она вновь заявила, что никто не вправе делать заявлений от ее имени, а также от имени ее отца.
"We were expecting them not to survive." - Dr Stephen Jukes treated Sergei and Yulia Skripal after they were poisoned with a nerve agent in Salisbury in March #newsnight pic.twitter.com/jLLL68ED9t— BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 мая 2018 г.