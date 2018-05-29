Лихорадка "Стэнли" в Вегасе

И к нынешнему "Вашингтону", и к "Вегасу" приложил руку один и тот же человек - тот состав "Кэпс", который дошел впервые за 20 лет до финала, во многом собран нынешнем генеральным менеджером "Рыцарей", Джорджем Макфи. Причем "Вегас" Макфи собирал по принципу на, убоже, что нам негоже: на драфте расширения НХЛ. Но у игорков "Рыцарей, как говорится, поперло - вчерашние недооценные таланты из третьих-четвертых звеньев, плюс переживающий вторую молодость Марк-Андре Флери переписали все рекорды для клуба-новичка Лиги, а теперь и сделали первый шаг к Кубку Стэнли.

До 50-й минуты игра шла как на качелях: "Вашингтон" выходил вперед, "Вегас" сравнивал счет. Потом команды менялись местами, доигравшись к 50-й минуте до 4:4. На овертайм, видимо, никто из соперников настроне не был, поэтому "Рыцари" в одной из своих яростных атак усилиями четвертого звена вышел вперед, а когда "Столичные" сняли вратаря, то это же четвертое звено поставило точку в матче: чех Томаш Носек, игровое время которое в сезоне редко переходило за отметку в 11 минут, а количество голов за 67 встреч регулярного чемпионата было на три меньше чем пальцев на обеих рук, делает дубль, счет в матче 6:4 и серии - 1:0.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в первом матче и это позволило ему достичь отметки 113 (58+55) очков в 117 матчах плей-офф за карьеру, он догнал Павла Дацюка, разделив с ним четвертоее место по очкам среди всех российских игроков в Кубке Стэнли. В текущем розыгрыше у Овечкина стало 23 (12+11) очка в 20 матчах.