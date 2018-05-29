Союз автопредприятий Эстонии рекомендует смягчить языковые требования к водителям автобусов

По словам директора союза автопредприятий Виллема Тори, 70% водителей автобусов в Эстонии старше 50 лет. Найти молодых водителей на место уходящих на пенсию достаточно сложно, передает rus.err.ee со ссылкой на теленовости ERR.

В качестве решения предприниматели видят смягчение языковых требований, так как, например, сейчас водители автобусов должны знать эстонский язык по меньшей мере на уровне В1.