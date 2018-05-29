Союз автопредприятий Эстонии рекомендует смягчить языковые требования к водителям автобусов

Союз автотранспортных предприятий Эстонии предложил упростить языковые требования к водителям автобусов, так как найти людей, владеющих эстонским языком на требуемом уровне, не так просто.
По словам директора союза автопредприятий Виллема Тори, 70% водителей автобусов в Эстонии старше 50 лет. Найти молодых водителей на место уходящих на пенсию достаточно сложно, передает rus.err.ee со ссылкой на теленовости ERR.
В качестве решения предприниматели видят смягчение языковых требований, так как, например, сейчас водители автобусов должны знать эстонский язык по меньшей мере на уровне В1.
Генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск считает, что владение языком на уровне В1 и так является абсолютным минимумом, и предприятия должны предоставлять своим работникам обучение языку.