Участникам Чемпионата мира не повезло



Соперники россиян по отборочной группе, сборная Саудовской Аравии, встречалась с итальянцами и проиграла 1:2. Итальянцы проводили первый матч под руководством Роберто Манчини и без Джанлуиджи Буффона в воротах - к 68-й минуте итальянцы вели 2:0, а единственный гол саудитов забил на 72-й минуте Яхья Аль-Шехри.

"Саудовская Аравия – совсем не слабая команда. У нее есть очень быстрые футболисты. Кроме того, матч с Россией будет для Саудовской Аравии первым матчем чемпионата мира. Так что будет не просто. Однако Россию я считаю фаворитом," – сказал Манчини "Спорт-Экспрессу".

Команды-участницы ЧМ-2018 вчера победами болельщиков не радовали: только Франция обыграла 2:0 Ирландию, с таким же счетом Южная Корея одолела Гондурас. Турция была сильнее 2:1 Ирана, Нигерия упустила победу в матче против ДР Конго за 12 минут до конца встречи, а единственным матчем, где оба соперника сыграют на мундиале также завершилась вничью: Португалия без Криштиану Роналду разошлась миром, 2:2, с Тунисом.