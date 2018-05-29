В Эстонии средняя зарплата достигла 1242 евро

Темпы роста средней брутто-зарплаты были на 0,2 процента выше, Чем в прошлом квартале. Как отмечает департамент, в январе средняя брутто-зарплата составляла 1220, в феврале 1213, а в марте 1295 евро, пишет Majandus24.

Средняя почасовая брутто-зарплата в первом квартале 2018-го составила 7,38 евро, что на 3,5 процента больше, чем за тот же период года прошлого.

Реальная зарплата, учитываемая с влиянием индекса потребительских цен и указывающая на фактическую покупательную способность, по сравнению с первым кварталом 2017 года росла медленнее средней зарплаты. Рост реальной зарплаты составил 4,5 процента.

Самые высокие зарплаты в Эстонии в первом квартале получали работающие в секторе финансов и страхования, энергетики, а также информации и связи.

По сравнению с первым кварталом прошлого года значительнее всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере обслуживания, где средняя месячная брутто-зарплата одна из самых низких. Одной из причин является повышение минимальной зарплаты с 470 до 500 евро.