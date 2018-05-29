Расистский скандал в ФРГ: праздничное шествие в костюмах Ку-клукс-клана

Ультрас «Энерги» из Коттбуса провели акцию в духе Ку-клукс-клана по случаю выхода клуба в третий дивизион после двух лет в региональной лиге, передает sports.ru.
Фанаты клуба прошли по улицам Котбуса, надев белые капюшоны ультраправой организации, отстаивавшей в США идеи превосходства белых.
Группа людей во время прохода несла баннер «Возвышение дьявола». Полиция начала расследование инцидента.
«Энерги» осудил поведение фанатов и назвал акцию бесчеловечной. Клуб пожизненно запретит посещать матчи команды ультрас, если их личности установят, сообщает Spiegel
Это не первый случай радикального поведения со стороны фанатов клуба. В 2017 году они использовали нацистские кричалки в игре против «Бабельсберга», фанаты которого ответили скандированием: «Пошли вон, нацистские свиньи».
Dieses Foto soll Anhänger von @nur_energie zeigen, die während der heutigen Aufstiegsfeierlichkeiten in #Cottbus im Stil des Ku-Klux-Klan posierten. #kkk #scwfce #cottbus #nazis #b2705 #nazisrausausdenstadien pic.twitter.com/FkZLclFJxG— Jüdisches Forum (@JFDA_eV) May 27, 2018