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  • Расистский скандал в ФРГ: праздничное шествие в костюмах Ку-клукс-клана

Расистский скандал в ФРГ: праздничное шествие в костюмах Ку-клукс-клана

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ФОТО: Steffen Beyer / imago/Steffen Beyer

Ультрас «Энерги» из Коттбуса провели акцию в духе Ку-клукс-клана по случаю выхода клуба в третий дивизион после двух лет в региональной лиге, передает sports.ru.

Фанаты клуба прошли по улицам Котбуса, надев белые капюшоны ультраправой организации, отстаивавшей в США идеи превосходства белых.

Группа людей во время прохода несла баннер «Возвышение дьявола». Полиция начала расследование инцидента.

«Энерги» осудил поведение фанатов и назвал акцию бесчеловечной. Клуб пожизненно запретит посещать матчи команды ультрас, если их личности установят, сообщает  Spiegel

Это не первый случай радикального поведения со стороны фанатов клуба. В 2017 году они использовали нацистские кричалки в игре против «Бабельсберга», фанаты которого ответили скандированием: «Пошли вон, нацистские свиньи».

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