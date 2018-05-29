Евросоюз перенаправит бюджетные средства из Восточной Европы на юг: Эстонии придется смириться с существенным урезанием финансирования

Проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы предусматривает перенаправление денежных средств в южные страны за счет государств Центральной и Восточной Европы. Речь идет о суммах, превышающих изначально планировавшиеся 10 процентов от бюджета.

В Еврокомиссии продолжаются жаркие дебаты о конкретных цифрах, но, например, согласно планам, объемы выделяемых Польше средств может снизиться на 23 процента. По сравнению с 2014-2020 годами это обернется сокращением финансовых вливаний на 19,5 млрд евро.

Венгрия, Чехия, Эстонию и Литву, вероятно, столкнутся с 24-процентным снижением дотаций.

В то же время ЕС планирует направить больше денежных средств в южные страны. Испания получит на 34, Греция на 19,2, а Италия на 38,6 млрд евро больше.