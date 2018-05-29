Государство начнет самостоятельно поджигать землю

Именно такое обновление Закона о пожарной безопасности сейчас разрабатывается в МВД и поступит в Рийгикогу к концу августа.

Проще говоря, это означает, что подобно Латвии и Финляндии защитники страны и RMK получат в Эстонии право в любое время с соблюдением мер безопасности самостоятельно поджигать землю. Сейчас сжигание сухой травы в Эстонии с 2010 года практически запрещено: это можно делать только весной, в течение двух недель после таяния снега.

С наибольшим нетерпением вступления поправки в силу ждет требовавшее ее Министерство обороны, которое убедилось в пользе сжигания соломы на полигоне Айнажи в Латвии.

“Фактор выгоды заключается в том, что, если земля уже сожжена, больше она так легко не загорается, - сказала советник отдела политики спасения и кризисного урегулирования МВД Мари Тикан. – После этого вероятность возгорания в зоне стрельбищ становится крайне невелика”.

В Эстонии возгорание стрельбищ – постоянная головная боль, которой сопутствует финансовый ущерб. Например, в мае 2014 года в ходе учений сгорел старый хлев в Хельме Валгаского уезда и сарай в волости Урвасте Выруского уезда. В 2009 году крупнейший лесной пожар в волости Куусалу Харьюского уезда начался именно с учений Сил обороны.

Вторая причина изменения закона связана с природоохранными целями. Песчаники, заросшие редким сосновым лесом, и гари в сухих сосняках в Эстонии практически исчезают, поскольку годами там успешно тушили и предотвращали лесные пожары. Такие гари сохранились в Эстонии лишь в Пыхья-Кырвемаа и Суурсоо Ляэнеского уезда.

Теперь же RMK, чтобы воссоздать там леса, собирается самостоятельно поджигать в заповедниках землю, как это успешно делается в Северной Финляндии. Чтобы найти верный метод, обещают сотрудничать с Силами обороны и добровольными спасателями.

По словам советника МВД Мари Тикан, государство предпишет тем, кто получит разрешение, какие документы необходимо оформлять перед поджогом и как будет происходить информирование и согласование. Правила относительно того, в какую погоду, какой командой, с каким запасом воды и насколько масштабными секторами будут поджигать солому, лица, заинтересованные в поджоге, будут устанавливать себе самостоятельно.

Министерство обороны уже заказало у экспертов руководство по контролируемому поджогу. Не секрет, что, если закон в новом году вступит в силу, первыми будут поджигать именно зоны мишеней на центральном полигоне Сил обороны. Такие поджоги с целью расчистки впоследствии нельзя исключить и в других зонах учений.

Советник по окружающей среде и планированию Министерства окружающей среды Туули Ворс сообщила, что поджоги будут проводить по секторам. “Сотни гектаров поджигать никто не собирается, предполагаемый объем – 20-30 гектаров за раз. Основной упор будет сделан на зоны, где размещаются мишени и где велик риск возгорания. Наша цель – сохранить ландшафты открытыми”, - рассказала она.

Поджог по правилам должен быть быстрым, а территория должна быть под контролем со всех сторон. “Мы строим сеть дорог на центральный полигон, одна из целей которой как раз и состоит в том, чтобы возникли такие зоны, которые можно ограничить и контролировать”.