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До ЧМ по футболу осталось:

Французские контрасты: отель "Хилтон" и вонь куриного помета

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ФОТО: Charles Platiau / Reuters

Как сообщает "Спорт-Экспресс", выбор базы для сборной Франции оказался не совсем удачным. С одной стороны шикарный отель, с другй стороны поле рядом с кладбищем куриного помета.

Сборная Дидье Дешама расположется в отеле "Hilton Garden Inn Moscow Новая Рига", расположенный  комплекс в лесу чуть южнее Волоколамского шоссе, в глубине Государственного природного заказника "Долина реки Малая Истра".

Корреспондент "СЭ" во время ознакомления с условиями размещения сборной Франции  постоянно ощущал стойкий и очень неприятный запах. По словам строителей, причина – расположенная неподалеку Высоковская площадка Петелинской птицефабрики.

"Если администрация скажет – остановят работу. Пока тут французы, все будет нормально," – уверенно сказал один из рабочих.

Однако, пообщавшись с местными жителями, выяснилось, что неприятный запах – это давняя беда поселка Глебовский. Когда-то здесь была гигантская птицефабрика, градообразующее предприятие. Оно снабжало яйцами всю Москву

Однако после приватизации в 90-е прицефабрика разорилась. Цеха растащили и порушили. А воняют гниющие отходы на мусорном полигоне и старая свалка куриного помета с заброшенной фабрики. Эти жуткие места никто не "попросит остановиться" на время ЧМ.

Можно, конечно, махнуть рукой. Отшутиться, что французы любят сыр с плесенью, и к специфическим запахам им не привыкать. Да и на эмблеме у них изображен петух. Но сдается, когда во время тренировки сборной Дешама ветер подует со стороны "пометного кладбища", никому смешно не будет.

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