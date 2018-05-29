Французские контрасты: отель "Хилтон" и вонь куриного помета

Сборная Дидье Дешама расположется в отеле "Hilton Garden Inn Moscow Новая Рига", расположенный комплекс в лесу чуть южнее Волоколамского шоссе, в глубине Государственного природного заказника "Долина реки Малая Истра".

Корреспондент "СЭ" во время ознакомления с условиями размещения сборной Франции постоянно ощущал стойкий и очень неприятный запах. По словам строителей, причина – расположенная неподалеку Высоковская площадка Петелинской птицефабрики.

"Если администрация скажет – остановят работу. Пока тут французы, все будет нормально," – уверенно сказал один из рабочих.

Однако, пообщавшись с местными жителями, выяснилось, что неприятный запах – это давняя беда поселка Глебовский. Когда-то здесь была гигантская птицефабрика, градообразующее предприятие. Оно снабжало яйцами всю Москву

Однако после приватизации в 90-е прицефабрика разорилась. Цеха растащили и порушили. А воняют гниющие отходы на мусорном полигоне и старая свалка куриного помета с заброшенной фабрики. Эти жуткие места никто не "попросит остановиться" на время ЧМ.