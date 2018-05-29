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Во вторник Таллинн посещает до 5200 круизных туристов

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ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

Во вторник Таллинн посещает до 5200 круизных туристов с трех круизных судов.

В 8 часов в Таллинне ошвартовалось вмещающее до 1900 туристов Aidabella, которое покинет порт в 17 часов.

Круизное судно Magellan прибыло в порт в 8.30 и покинет его в 15 часов. Оно вмещает до 1300 туристов.

В 10 часов в Таллинне ошвартуется вмещающее до 2000 туристов круизное судно Aidabella, которое покинет порт в 18 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.

В прошлом году круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 311 раз, а остров Сааремаа — пять раз.

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