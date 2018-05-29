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Важно знать: запрещенные приемы торговли по телефону

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Мобильный телефон. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Какие права есть у потребителей, заказывающих товары по телефону? Ответ на этот вопрос дает Кристи Метс из отдела коммерческой безопасности и юридических отношений Tele2. Важно помнить, что многие распространенные приемы, применяемые телефонными торговцами, квалифицируются законом как нечестные и запрещенные, а у потребителя всегда есть право отказаться от товара, заказанного по телефону.

  • Договор считается действительным, если потребитель отправит продавцу письмо по почте или по э-почте, в котором письменно подтвердит свое намерение совершить покупку. Устное согласие, данное потребителем по телефону, не является достаточным для заключения договора и ни к чему не обязывает.
  • Однако прежде, чем подтверждать свое намерение совершать покупку, взвесьте, а нужно ли вообще заключать этот договор, и сравните предлагаемые условиями с ценами/условиями других продавцов. Продавец также обязан представить потребителю устное предложение, сделанное по телефону, в письменном виде.
  • К агрессивным и запрещенным приемам торговли относятся способы избыточного влияния, когда потребителя принуждают совершить покупку, которую в других обстоятельствах он бы не сделал.
  • Так, запрещенным приемом считается требование оплаты за предоставленный товар или услугу, которые потребитель не заказывал. Молчание или бездействие потребителя не могут рассматриваться как знак согласия с его стороны. В случае получения незаказанного товара следует незамедлительно уведомить об этом продавца и возвратить ему товар – во избежание неприятных последствий.
  • К нечестным приемам торговли относится неверная информация о ситуации на рынке или нахождении там товара, чтобы принудить потребителя к совершению покупки на менее выгодных, чем это возможно, условиях.
  • Потребитель вправе без объяснения причин отступить от заключенного по телефону договора в течение 14 дней после получения товара или после заключения договора об услуге.
  • Если продавец не уведомил потребителя о его праве отступления от договора в течение 14 дней, потребитель вправе отступить от договора в течение 12 месяцев после получения товара или заключения договора об услуге.
  • Для отступления от договора необходимо подать соответствующее заявление в адрес продавца. Обязанность подтверждения подачи такого заявления возлагается на потребителя.
  • В случае отступления от договора потребитель обязан возвратить полученный товар не позднее 14 дней после подачи заявления об отступлении от договора.
  • В случае отступления от договора продавец обязан возвратить уплаченные потребителем деньги не позднее 14 дней после отступления от договора.

Согласно результатам недавнего исследования Kantar Emor, приблизительно к 2/3 жителей Эстонии за последние месяцы поступали телефонные звонки с предложениями торгового характера. 85% участников исследования заявили, что относятся к таким звонкам отрицательно. Tele2 – первый среди операторов мобильной связи в Эстонии – прекратил делать подобные звонки торгового характера уже с конца мая нынешнего года.

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