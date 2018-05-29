Важно знать: запрещенные приемы торговли по телефону

Какие права есть у потребителей, заказывающих товары по телефону? Ответ на этот вопрос дает Кристи Метс из отдела коммерческой безопасности и юридических отношений Tele2. Важно помнить, что многие распространенные приемы, применяемые телефонными торговцами, квалифицируются законом как нечестные и запрещенные, а у потребителя всегда есть право отказаться от товара, заказанного по телефону.