Фото: эта дача недалеко от Таллинна - идеальное место для жаркого лета

Несмотря на то, что построена дача в 1977 году, она - в прекрасном состоянии. И выглядит симпатично: деревянный домик на каменных столбиках. К тому же до Таллинна рукой подать, даже если у вас нет машины: автобус курсирует каждые 30 минут.