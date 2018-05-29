вт, 29.05.2018
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  • Фото: эта дача недалеко от Таллинна - идеальное место для жаркого лета

Фото: эта дача недалеко от Таллинна - идеальное место для жаркого лета

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ФОТО: KV.EE

Дача в Эстонии - дело хорошее, особенно если лето выдается похожим на лето.  Необычная дачка в волости Харку может стать в этом году вашей, пишет портал Kodu.

Несмотря на то, что построена дача в 1977 году, она - в прекрасном состоянии. И выглядит симпатично: деревянный домик на каменных столбиках. К тому же до Таллинна рукой подать, даже если у вас нет машины: автобус курсирует каждые 30 минут. 

ФОТО: KV.EE

Если на улице жара - в домике прохладно. В холодную погоду его легко нагреть с помощью дровяной плиты. 

ФОТО: KV.EE

Участок площадью 675 квадратных метров кажется большим, так как площадь дачи всего 24,9 квадратных метров. На заботливо ухоженном участке установлена стильная баня, а также имеется зона отдыха с дощатым настилом. 

Больше информации - ЗДЕСЬ.

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