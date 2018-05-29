Фото: эта дача недалеко от Таллинна - идеальное место для жаркого лета
29 мая 2018 г., 10:25
Дача в Эстонии - дело хорошее, особенно если лето выдается похожим на лето. Необычная дачка в волости Харку может стать в этом году вашей, пишет портал Kodu.
Несмотря на то, что построена дача в 1977 году, она - в прекрасном состоянии. И выглядит симпатично: деревянный домик на каменных столбиках. К тому же до Таллинна рукой подать, даже если у вас нет машины: автобус курсирует каждые 30 минут.
Если на улице жара - в домике прохладно. В холодную погоду его легко нагреть с помощью дровяной плиты.
Участок площадью 675 квадратных метров кажется большим, так как площадь дачи всего 24,9 квадратных метров. На заботливо ухоженном участке установлена стильная баня, а также имеется зона отдыха с дощатым настилом.
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