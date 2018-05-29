вт, 29.05.2018
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  • Галерея: из-за провала грунта на Ярвевана-теэ образовалась пробка

Галерея: из-за провала грунта на Ярвевана-теэ образовалась пробка

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На первой полосе Ярвевана-теэ непосредственно перед железнодорожным переездом по направлению в сторону Петербургского шоссе произошел провал грунта, из-за чего движение серьезно нарушено.

«В настоящий момент диаметр ямы составляет примерно 70 см, а ее глубина - более 70 см», - сказал руководитель отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа. Жителям Мустамяэ, которые едут на работу или по другим делам, следует учитывать серьезные пробки, образовавшиеся на Ярвевана-теэ.

Устранением проблемы займутся после утреннего часа-пик.

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