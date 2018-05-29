Галерея: из-за провала грунта на Ярвевана-теэ образовалась пробка

«В настоящий момент диаметр ямы составляет примерно 70 см, а ее глубина - более 70 см», - сказал руководитель отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа. Жителям Мустамяэ, которые едут на работу или по другим делам, следует учитывать серьезные пробки, образовавшиеся на Ярвевана-теэ.