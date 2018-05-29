Галерея: из-за провала грунта на Ярвевана-теэ образовалась пробка
29 мая 2018 г., 9:42
На первой полосе Ярвевана-теэ непосредственно перед железнодорожным переездом по направлению в сторону Петербургского шоссе произошел провал грунта, из-за чего движение серьезно нарушено.
«В настоящий момент диаметр ямы составляет примерно 70 см, а ее глубина - более 70 см», - сказал руководитель отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа. Жителям Мустамяэ, которые едут на работу или по другим делам, следует учитывать серьезные пробки, образовавшиеся на Ярвевана-теэ.
Устранением проблемы займутся после утреннего часа-пик.