Министр иностранных дел Литвы назвал глупым решение провести ЧМ-2018 в России

«Глупое решение провести чемпионат мира в России. Это не очень хорошо, потому что в этой стране всё связано с политикой. Спорт, культуру делают центром внимания, и это очень хорошо для пропаганды.

Не думаю, что бойкот чемпионата мира – 2018 будет организованным политическим жестом или чем-то вроде того, но надеюсь, что это решение будет более или менее координированным. Но такие вещи тяжело обсуждать, потому что не все разделяют эту точку зрения», — цитирует Линкявичюса Radio Liberty.