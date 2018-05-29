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Министр иностранных дел Литвы назвал глупым решение провести ЧМ-2018 в России

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ФОТО: Vadim Ghirda / AP

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поделился мыслями о решении провести чемпионат мира – 2018 в России, передает championat.com

«Глупое решение провести чемпионат мира в России. Это не очень хорошо, потому что в этой стране всё связано с политикой. Спорт, культуру делают центром внимания, и это очень хорошо для пропаганды.

Не думаю, что бойкот чемпионата мира – 2018 будет организованным политическим жестом или чем-то вроде того, но надеюсь, что это решение будет более или менее координированным. Но такие вещи тяжело обсуждать, потому что не все разделяют эту точку зрения», — цитирует Линкявичюса Radio Liberty.

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