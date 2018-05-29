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У двух таллиннских автобусов появится новая остановка

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ФОТО: Ülle Leis

С 1 июня у таллиннских городских автобусов номер 12 и номер 37 появится новая остановка в районе Мустамяэ.

Автобус номер 12 курсирует по рабочим дням по маршруту "Вяйке-Ыйсмяэ - Прийсле". С 1 июня у этого автобуса будет новая остановка "Мустамяэ теэ", расположенная между остановками "Сипельга" и "Карьявялья", пишет rus.err.ee.

Ежедневная автобусная линия номер 37 обслуживает маршрут "Кескусе - Зоопарк", а с 1 июня на этой линии также будет остановка "Мустамяэ теэ", расположенная между остановками "Сипельга" и "Таммссааре теэ".

О соответствующих изменениях корреспонденту rus.err.ee сообщили в Департаменте транспорта.

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