У двух таллиннских автобусов появится новая остановка
29 мая 2018 г., 10:04
С 1 июня у таллиннских городских автобусов номер 12 и номер 37 появится новая остановка в районе Мустамяэ.
Автобус номер 12 курсирует по рабочим дням по маршруту "Вяйке-Ыйсмяэ - Прийсле". С 1 июня у этого автобуса будет новая остановка "Мустамяэ теэ", расположенная между остановками "Сипельга" и "Карьявялья", пишет rus.err.ee.
Ежедневная автобусная линия номер 37 обслуживает маршрут "Кескусе - Зоопарк", а с 1 июня на этой линии также будет остановка "Мустамяэ теэ", расположенная между остановками "Сипельга" и "Таммссааре теэ".
О соответствующих изменениях корреспонденту rus.err.ee сообщили в Департаменте транспорта.