У двух таллиннских автобусов появится новая остановка

Автобус номер 12 курсирует по рабочим дням по маршруту "Вяйке-Ыйсмяэ - Прийсле". С 1 июня у этого автобуса будет новая остановка "Мустамяэ теэ", расположенная между остановками "Сипельга" и "Карьявялья", пишет rus.err.ee.