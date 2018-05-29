ЕС настаивает на новых выборах в Венесуэле

Евросоюз настаивает на проведении новых президентских выборов в Венесуэле и считает состоявшееся 20 мая голосование неконституционным, пишет DW.com.
Брюссель готовит новые санкции в отношении приближенных главы государства Николаса Мадуро. Планы по введению очередных ограничительных мер обсудили в понедельник, 28 мая, в бельгийской столице министры иностранных дел 28 стран сообщества.
"ЕС будет действовать быстро, в соответствии с установленными процедурами - чтобы ввести дополнительные адресные ограничительные меры обратимого характера", - подчеркнули главы МИД, добавив, что санкции не ударят по венесуэльскому населению.
На угрозы со стороны Брюсселя уже отреагировал венесуэльский президент: "Евросоюз бесцеремонно вмешивается в дела Венесуэлы". "Хватит с нас этого старого колониального подхода", - добавил он.
США ввели свои санкции
В воскресенье, 20 мая, Николас Мадуро снова победил на президентских выборах. По данным ЦИК Венесуэлы, действующий президент набрал 68 процентов голосов. Коалиция оппозиционных партий "Блок демократического единства" бойкотировала голосование.
Правительства большинства стран Южной Америки отозвали своих послов из Венесуэлы для консультаций. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не признает результаты президентских выборов в этой стране и подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы. Документ запрещает американским компаниям и гражданам участвовать в покупке любых венесуэльских активов. В свою очередь, Мадуро принял решение выслать из страны временного поверенного в делах США и его заместителя.