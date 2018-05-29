ЕС настаивает на новых выборах в Венесуэле

Брюссель готовит новые санкции в отношении приближенных главы государства Николаса Мадуро. Планы по введению очередных ограничительных мер обсудили в понедельник, 28 мая, в бельгийской столице министры иностранных дел 28 стран сообщества.

"ЕС будет действовать быстро, в соответствии с установленными процедурами - чтобы ввести дополнительные адресные ограничительные меры обратимого характера", - подчеркнули главы МИД, добавив, что санкции не ударят по венесуэльскому населению.

На угрозы со стороны Брюсселя уже отреагировал венесуэльский президент: "Евросоюз бесцеремонно вмешивается в дела Венесуэлы". "Хватит с нас этого старого колониального подхода", - добавил он.

США ввели свои санкции

В воскресенье, 20 мая, Николас Мадуро снова победил на президентских выборах. По данным ЦИК Венесуэлы, действующий президент набрал 68 процентов голосов. Коалиция оппозиционных партий "Блок демократического единства" бойкотировала голосование.