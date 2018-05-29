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Цены на бензин повторили рекорд пятилетней давности

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Бензин. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raivo Tiikmaa

Вчера вечером и сегодня утром цена за литр бензина достигла на заправках Эстонии 1,399 евро, что является самым высоким уровнем за последние пять с половиной лет.

Последний раз цены на бензин были настолько высокими в середине октября 2012 года, пишет портал Majandus24.

Цены на нефть на мировых рынках в последние дни немного упали. Цена сырой нефти в Нью-Йорке снизились на 1,59 процента до 60,80 долларов за баррель. В то же время цена сырой нефти Brent немного выросла и стоит 75,51 доллар.

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