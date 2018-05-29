Британские геи испугались смерти от рук русских

Отмечается, что некоторые сообщения были настолько устрашающими, что Pride In Football, организация, которая объединяет ЛГБТ-группы фанатов, была вынуждена сообщить о них в полицию.

«Мы получили сообщения от людей, которые обещали зарезать нас, если найдут. Эти угрозы были восприняты серьезно, расследование по этому вопросу продолжается», — заявил один из руководителей Pride In Football Джо Уайт.