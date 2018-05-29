Яна Тоом в Европарламенте: насколько честен с нами Facebook?

«Facebook не заслуживает слепого доверия. Мы должны строго следить за выполнением им новых правил по защите личных данных», - об этом депутат Яна Тоом (Центристская партия) заявила на пленарном заседании Европарламента.
25 мая в Евросоюзе вступил в силу Общий регламент по защите данных (GDPR), который ужесточил защиту прав пользователей интернета. 22 мая основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг обещал полное соответствие компании новым европейским правилам с момента вступления регламента в силу.
Однако уже 25 мая за нарушение регламента были поданы иски против Facebook и двух его приложений WhatsApp и Instagram. В исках утверждается, что ответчики никогда и не предоставляли пользователям реального выбора в отношении передачи их данных. В случае несогласия человек просто не может использовать свою учетную запись Facebook.
«Я приветствую подачу исков цифровыми активистами - за свои права надо бороться. Такое отношение к пользователям совершенно неприемлемо. Извинений и рукопожатий Цукерберга недостаточно, чтобы Facebook избежал дальнейшего расследования», - заключила Тоом.
22 мая в Европарламенте состоялись слушания с участием Марка Цукерберга. Предполагалось, что глава Facebook ответит на вопросы депутатов, но времени на это не хватило. По словам Яны Тоом, формат мероприятия был крайне неудачным, и главные вопросы – о монопольном положении Facebook, о судьбе данных людей, не являющихся пользователями Facebook, о компенсациях за причиненный вред - так и остались без ответа.