Эстония организовала для Сингапура учения по киберобороне

В первую неделю прошедших в мае учений отрабатывалась индивидуальная кибервыучка, а киберэксперты Сил обороны Сингапура тренировались в распознавании наиболее распространенных киберугроз и поиске решений по их отражению. В течение второй недели команда по киберобороне Сингапура закрепляла усвоенные знания, отражая атаки эстонской команды.

По словам руководителя проекта Отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Андри Ребане, сотрудничество с Силами обороны Сингапура является важным знаком того, что развитый в Эстонии киберпотенциал как в техническом, так и содержательном плане относится к высшему мировому классу.

«Киберполигон обеспечивает также безопасный удаленный доступ, вследствие чего взаимодействие с Сингапуром было беспрепятственным», – заметил Ребане.

Киберполигон Сил обороны Эстонии представляет собой разработанный в Эстонии киберпотенциал, посредством которого можно виртуально построить киберсети любой организации. Заодно он обеспечивает выучку, проведение учений, тестов и экспериментов без оказания воздействия на реальные сети и услуги.

Основными мероприятиями, проводящимися на эстонском киберполигоне, являются крупнейшие ежегодные киберучения «Locked Shields», а также учения НАТО по киберобороне «Cyber Coalition».

Киберполигон Сил обороны Эстонии используется как НАТО, так и многими другими государствами Европы и мира.

Ежегодные расходы на оборону Сингапура составляют более 11 миллиардов американских долларов, вследствие чего Сингапур входит в число государств с наиболее значительными затратами на оборону из расчета на душу населения.

Кроме того, Силы обороны Сингапура являются одними из наиболее технологически продвинутых и амбициозных в мире.