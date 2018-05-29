Впервые в истории: Coca-Cola выпустила алкогольный напиток

Американская компания Coca-Cola, крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков, впервые в своей истории выпустила на рынок слабоалкогольный газированный напиток - три вида нового продукта с лимонным вкусом появились в продаже в Японии, пишет Би-би-си.