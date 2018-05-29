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Впервые в истории: Coca-Cola выпустила алкогольный напиток

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Coca-Cola.

ФОТО: Stefan Wermuth/Reuters/Scanpix

Американская компания Coca-Cola, крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков, впервые в своей истории выпустила на рынок слабоалкогольный газированный напиток - три вида нового продукта с лимонным вкусом появились в продаже в Японии, пишет Би-би-си.

Новые напитки Coca-Cola крепостью 3-8% относятся к "чжухай" - популярной в Японии альтернативе пива, которая пользуется особым спросом среди девушек благодаря разнообразию фруктовых вкусов. В настоящее время среди производителей "чжухай" лидируют местные Suntory, Asahi и Kirin, отмечает телеканал.

По данным Би-би-си, Coca-Cola не планирует выводить слабоалкогольные газированные напитки на рынки за пределами Японии.

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