Фото: под "мостом глупости" в Петербурге застрял 150-й грузовик

Под мостом с предупреждающим плакатом «"Газель" не проедет» в Санкт-Петербурге застрял 150-й грузовик. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сообщества «Мост глупости».
То, чего все так долго ждали, свершилось! 150я Газель (именно Газель!) приехала в этот солнечный воскресный денек! pic.twitter.com/qmKMjyov9f— Мост глупости (@FoolsBridge) May 27, 2018
Отмечается, что происшествие произошло в день города Санкт-Петербурга. Пострадавших в аварии нет, пишет Lenta.ru.
Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью. Пользователи предполагают, что водители «Газелей» принимают вызов.
Предыдущий грузовик застрял под «мостом глупости» 14 мая. «Вы уже решили, что подарите мне на юбилей?» — гласила подпись к фотографиям аварии. «Газель» впервые смогла проехать под конструкцией 3 апреля.