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Фото: под "мостом глупости" в Петербурге застрял 150-й грузовик

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"Мост глупости" в Санкт-Петербурге.

ФОТО: Twitter.com

Под мостом с предупреждающим плакатом «"Газель" не проедет» в Санкт-Петербурге застрял 150-й грузовик. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сообщества «Мост глупости».

Отмечается, что происшествие произошло в день города Санкт-Петербурга. Пострадавших в аварии нет, пишет Lenta.ru.

Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью. Пользователи предполагают, что водители «Газелей» принимают вызов.

Предыдущий грузовик застрял под «мостом глупости» 14 мая. «Вы уже решили, что подарите мне на юбилей?» — гласила подпись к фотографиям аварии. «Газель» впервые смогла проехать под конструкцией 3 апреля.

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