Фото: под "мостом глупости" в Петербурге застрял 150-й грузовик

То, чего все так долго ждали, свершилось! 150я Газель (именно Газель!) приехала в этот солнечный воскресный денек! pic.twitter.com/qmKMjyov9f — Мост глупости (@FoolsBridge) May 27, 2018

Отмечается, что происшествие произошло в день города Санкт-Петербурга. Пострадавших в аварии нет, пишет Lenta.ru.

Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью. Пользователи предполагают, что водители «Газелей» принимают вызов.