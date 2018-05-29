Нотариус доверил мачехе воспитание детей

Мерле и Харри (имена изменены. – прим. ред.) разведены с 2015 года и сейчас судятся из-за детей. Их ссора не слишком отличается от многих других подобных конфликтов – Мерье хочет получить единоличное право опеки над детьми и обвиняет Харри в психологическом насилии. От него якобы пострадали и дети, которые не хотят видеть отца, поясняет Мерье. В доказательство она представила суду заключение детского психолога.

Харри в свою очередь утверждает, что Мерье пытается выкинуть его из жизни детей, и требует, чтобы суд установил порядок общения, позволющий ему видеться с детьмм. С сыном, по его словам, он не общался с самого развода.

Битва в стиле “слово против слова” затянулась в уездном суде надолго. Оба родителя живут дальше своей жизнью и нашли себе новых спутников.

Мерье, одно время сожительствовавшая в однополом партнерстве, успела оформить на свою возлюбленную Терье (имя изменено. – прим. ред.) доверенность, которую заверил тартуский нотариус Эдгар Грюнберг. “Доверяю Терье представлять меня в делах, связанных с воспитанием и представительством моих детей, и заключении юридических сделок, а также осуществлении моих родительских прав и выполнении родительских обязательств”, - значится в официальном нотариальном акте, где также сказано, что доверенность действует бессрочно. Грюнберг оценил ее как действительную и одобрил. Таким образом, у Терье есть право осуществлять все действия за лиц, которых она представляет.

По словам Мерье, она написала доверенность из практических соображений – поскольку она не общается с Харри, может возникнуть ситуация, когда ее нет дома, а за детей необходимо принять решение. Например, медицинского характера. По доверенности это могла бы делать Терье, которая и так воспитывает детей, подумала мать.

Представитель Харри, присяжный адвокат Карин Антсов считает это неслыханным. “Родитель не может уполномочить третьих лиц осуществлять право опеки над несовершеннолетними детьми. Изменения в праве опеки может осуществлять только суд, и родитель не может передать право опеки третьему лицу”, - сказала Антсов.

Нотариус Грюнберг по-прежнему отстаивает действительность доверенности и считает, что ее выдача не противоречит закону. До какого предела ею можно пользоваться, по мнению нотариуса, должен решать тот, кому будет предъявлена доверенность.

По словам Антсов, тот, кому выдают доверенность, должен знать нюансы закона. “Я думала о том, составлял ли какой-то другой нотариус подобные доверенности, использовалась ли она реально и приемлема ли она в ситуации, когда у родителей есть совместное право опеки”, - рассуждает присяжный адвокат.