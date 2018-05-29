вт, 29.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Вода Bonaqua исчезнет с прилавков магазинов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вода Bonaqua.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/EMF

В эстонские магазины поступила натуральная минеральная вода Neptūnas, которая постепенно заменит продукцию Bonaqua, пишет Tarbija.

"Натуральная минеральная вода Neptūnas очень популярна на латвийском и литовском рынках, ее особенно ценят семьи и дети, поэтому мы решили обновить свой ассортимент и предложить клиентам что-то новое. Несмотря на то, что эта минеральная вода продается в магазинах совсем недолго, клиентам она нравится", - сказала специалист Coca-Cola Balti Jookide AS по связям с общественностью Неле Нормак.

Neptūnas.

ФОТО: Tootja foto

Neptūnas - природная минеральная вода с очень небольшим содержанием минералов. Ее добывают из источников в лесах Варены в Литве. В Эстонии продают газированную и негазированную воду, а также воду со вкусом мяты и лимона, без добавления сахара.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ