Вода Bonaqua исчезнет с прилавков магазинов

"Натуральная минеральная вода Neptūnas очень популярна на латвийском и литовском рынках, ее особенно ценят семьи и дети, поэтому мы решили обновить свой ассортимент и предложить клиентам что-то новое. Несмотря на то, что эта минеральная вода продается в магазинах совсем недолго, клиентам она нравится", - сказала специалист Coca-Cola Balti Jookide AS по связям с общественностью Неле Нормак.