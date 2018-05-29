вт, 29.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Март Лаар все-таки стал руководителем Банка Эстонии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Март Лаар

ФОТО: Liis Treimann

Рийгикогу назначил сегодня Марта Лаара по предложению президента Керсти Кальюлайд 44 голосами «за» на должность председателя совета Банка Эстонии.

За Лаара проголосовали 44 депутата, против было 31, воздержался 1. В голосовании не участвовали 16 членов парламента, на месте находилось 92 депутата, отсутствовали 9.

Член центристской фракции Пеэтер Эрнитс сообщил на сегодняшнем заседании, что получил сегодня от предпринимателя Ханса Луйка письмо, где тот указывал, что Лаар ничего не понимает в контроле над коммерческими банками. Его однопартиец Михаил Стальнухин ответил, что в демократическом государстве парламент не выбирает руководителей банков. Он отметил, что его взгляды значительно расходятся с воззрениями упомянутого бизнесмена.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ