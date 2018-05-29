Март Лаар все-таки стал руководителем Банка Эстонии

За Лаара проголосовали 44 депутата, против было 31, воздержался 1. В голосовании не участвовали 16 членов парламента, на месте находилось 92 депутата, отсутствовали 9.

Член центристской фракции Пеэтер Эрнитс сообщил на сегодняшнем заседании, что получил сегодня от предпринимателя Ханса Луйка письмо, где тот указывал, что Лаар ничего не понимает в контроле над коммерческими банками. Его однопартиец Михаил Стальнухин ответил, что в демократическом государстве парламент не выбирает руководителей банков. Он отметил, что его взгляды значительно расходятся с воззрениями упомянутого бизнесмена.