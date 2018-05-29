Представитель Порошенко: Россия раскачивает ситуацию в Херсонской области

По его словам, на приграничных территориях появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят «антиукраинские акции» и занимаются «раскачиванием ситуации».

«Ситуация пока не военная, но, как говорят, не безопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду», - заявил Бабин.

Он добавил, что Россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к «каким-то силовым или гибридным» действиям, чтобы взять регион под контроль.

По мнению Бабина, России в конечном счете это нужно для того, чтобы получить контроль над Северо-Крымским каналом для бесперебойного обеспечения Крыма питьевой водой.

Как сообщалось, после присоединения полуострова к России в 2014 году Украина перекрыла Крыму водоснабжение по Северо-Крымскому каналу. Весной 2017 года власти Херсонской области ввели в эксплуатацию новую капитальную дамбу, которая полностью блокировала ток воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

После того, как Украина начала перекрывать полуострову поступление воды через Северо-Крымский канал, его стали заполнять из подземных водозаборов на территории Джанкойского и Нижнегорского районов Крыма. Бурение скважин и прокладка временных водоводов велись в 2014-2015 годах.

Верховную раду попросили усилить присутствие силовиков на границе

Ранее в мае глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко обратилась к властям страны с призывом усилить присутствие силовиков на границе с Крымом. По ее мнению, такой шаг необходим для эффективного противодействия «постоянной подрывной деятельности России».

В своем обращении к премьер-министру страны Владимиру Гройсману и главе украинского МВД Арсену Авакову Гопко потребовала решить вопрос об усилении присутствия гвардейцев, полицейских и пограничников на границе с Крымом, «особенно в Геническом районе».