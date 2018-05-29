Представитель Порошенко: Россия раскачивает ситуацию в Херсонской области

В некоторых граничащих с Крымом районах Украины, в частности Геническом районе Херсонской области, наблюдается «потеря признаков государственного управления». Об этом заявил в интервью порталу Obozrevatel.ua постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин, передает NEWSru.
По его словам, на приграничных территориях появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят «антиукраинские акции» и занимаются «раскачиванием ситуации».
«Ситуация пока не военная, но, как говорят, не безопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду», - заявил Бабин.
Он добавил, что Россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к «каким-то силовым или гибридным» действиям, чтобы взять регион под контроль.
По мнению Бабина, России в конечном счете это нужно для того, чтобы получить контроль над Северо-Крымским каналом для бесперебойного обеспечения Крыма питьевой водой.
Как сообщалось, после присоединения полуострова к России в 2014 году Украина перекрыла Крыму водоснабжение по Северо-Крымскому каналу. Весной 2017 года власти Херсонской области ввели в эксплуатацию новую капитальную дамбу, которая полностью блокировала ток воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
После того, как Украина начала перекрывать полуострову поступление воды через Северо-Крымский канал, его стали заполнять из подземных водозаборов на территории Джанкойского и Нижнегорского районов Крыма. Бурение скважин и прокладка временных водоводов велись в 2014-2015 годах.
Верховную раду попросили усилить присутствие силовиков на границе
Ранее в мае глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко обратилась к властям страны с призывом усилить присутствие силовиков на границе с Крымом. По ее мнению, такой шаг необходим для эффективного противодействия «постоянной подрывной деятельности России».
В своем обращении к премьер-министру страны Владимиру Гройсману и главе украинского МВД Арсену Авакову Гопко потребовала решить вопрос об усилении присутствия гвардейцев, полицейских и пограничников на границе с Крымом, «особенно в Геническом районе».
При этом глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина выразила мнение, что требование депутата Верховной рады связано с открытием Крымского моста в середине мая. «Они хотят стянуть силовиков на границу, но не понимают, что делают хуже простым людям, выезжающим к своим родственникам», - заявила Гридчина.