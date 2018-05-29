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Умер легендарный тренер по плаванию

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ФОТО: TOPSWIMCLUB

Эстонский союз плавания с глубоким прискорбием сообщает, что ушел из жизни легандарный тренер по плаванию, основатель клуба TOP Айн Каазик.

Каазик родился в 1947 году, а начал заниматься плаванием под руководством Сильви Пресс в 1957 году. В 1968-70 годах Каазик четырежды становился чемпионом ЭССР в комплексном плавании и эстафете, каждый раз улучшая рекорд ЭССР.

В 1969-94 годах Каазик работал тренером по плаванию в школе "Калев", а с 1994 года возглавлял организованный им клуб плавания TOP . В 2005 году Каазик был признан тренером года.

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