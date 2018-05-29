Умер легендарный тренер по плаванию

Каазик родился в 1947 году, а начал заниматься плаванием под руководством Сильви Пресс в 1957 году. В 1968-70 годах Каазик четырежды становился чемпионом ЭССР в комплексном плавании и эстафете, каждый раз улучшая рекорд ЭССР.