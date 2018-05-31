Внимание! На рынке съемного жилья в Таллинне появились мошенники

В социальных сетях распространяется информация следующего содержания: в Таллинне орудует супружеская пара, занимающаяся сдачей внаем одной и той же квартиры.
Ситуация выглядит следующем образом: муж и жена имеют две квартиры, в одной они живут сами, другую сдают внаем. При встрече с потенциальным нанимателем один из супругов представляется собственником квартиры, а второй - маклером по недвижимости.
Известно: чтобы снять квартиру, необходимо заплатить вперед за первый месяц проживания, внести залоговую сумму в размере платы за один месяц, которая возвращается после окончания договора, и заплатить маклеру за договор. Посредническая плата, как правило, тоже равна плате за наем. В результате при стоимости найма, допустим, 300 евро, наниматель выкладывает 900, причем обычно наличными.
Супруг, который представился маклером по недвижимости, берет себе плату за договор найма, остальные деньги забирает другой супруг. Так что все деньги идут в одну семью.
Казалось бы, ничего особенного: люди зарабатывают, как могут. При чем здесь мошенничество? Но через месяц к нанимателю приходит собственник квартиры, то есть один из вышеуказанных супругов, и сообщает ему, что квартира будет выставлена на продажу: "Пора съезжать, и по договору у вас на это есть один месяц".
Послушные наниматели съезжают, но квартира не появляется в продаже, зато ее вновь начинают сдавать. В чем заключается мошенничество? Вспомним нехитрую арифметику: 300+300+300. Если одна из этих сумм честно возвращается, то "маклерская" плата - нет. Да, это не обман на миллион, но для многих потенциальных нанимателей потеря трехсот-четырехсот евро ощутима для бюджета.
Остается надеяться, что рано или поздно эта парочка примелькается на рынке съемного жилья и кто-то из нанимателей, проанализировав ситуацию, либо обратится в полицию, либо откажется съезжать. С другой стороны, легко найти объяснение, почему квартира вновь появилась среди предлагаемых внаем: изменились обстоятельства, хотел продавать и передумал...
Что можно посоветовать потенциальным нанимателям?
1. Прежде, чем заключать договор найма, зайдите на страницу maakleritekoda.ee в раздел регистр маклеров и поищите там фамилию маклера, который показывает вам квартиру. Если вы не найдете его в списке, это еще не значит, что перед вами жулик. Попросите у него визитную карточку и свяжитесь с руководством фирмы, название которой там указано. Поищите отзывы о маклере и о фирме в интернете.
2. Попросите маклера предоставить вам выписку из крепостной книги. Из нее вы поймете, кто является реальным собственником недвижимости. Именно с этим человеком нужно подписывать договор найма.
3. Вас должно насторожить, если у маклера и собственника одна и та же фамилия.
4. Если вы почувствовали, что маклер разговаривает с собственником квартиры слишком фамильярно или по-свойски, а также ведет себя в предлагаемой квартире, как у себя дома, стоит насторожиться.
5. Запомните эту историю.
И все-таки, несмотря на активное обсуждение этой истории в Facebook, редакцию интересовало, имеются ли в данной ситуации признаки мошенничества. Мы обратились за комментарием к руководителю юридического бюро Invictus Юри Асари. Вот что он ответил.
Мошенничество- это причинение другому лицу имущественного вреда путем создания заведомо ложного представления о фактических обстоятельствах с целью получения имущественной выгоды (ст. 209 Пенитенциарного Кодекса). Предусмотренным законом наказанием является денежное взыскание или тюремное заключение сроком до трех лет.
С субъективной стороны, мошенничество предполагает деяние, совершенное, по крайней мере, с косвенным умыслом. В дополнение к этому виновный должен создать заведомо ложное представление сознательно. При этом фактическое получение выгоды не существенно. Использование гражданско-правового договора для совершения мошенничества происходит в результате обмана и исходящего из этого имущественного вреда. Таким образом, в описанной ситуации состав мошенничества не исключается. О случившемся надо обязательно проинформировать полицию, которая может оценить произошедшее, установить, что мошенники так поступали неоднократно, собрать все возможные доказательства и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
Рекомендации, приведенные в предупреждении, несомненно правильные. Но я хотел бы добавить, что, в дополнение к ним, можно было бы посетить до заключения сделки офис маклера и посмотреть, какая там обстановка и атмосфера. Если офиса нет или его вид не располагает к сотрудничеству - это уже сигнал для тревоги. В описанной ситуации скорее всего был нарушен закон как при заключении, так и при расторжении договора найма.
Если какие-то условия находятся в противоречии с законом - то применяется закон. Договора найма жилья могут быть срочными или бессрочными. Срочный договор можно расторгнуть только, если квартиросъемщик нарушит его. Бессрочный договор можно расторгнуть с предупреждением за три месяца без объяснения причины. Но при продаже квартирной собственности - договор не расторгается, а права и обязанности наймодателя переходят покупателю. Законность расторжения договора можно оспорить в комиссии по жилищным спорам (Harju tn 13 , 10130 Tallinn) или в суде. Если бы каждый боролся за свои права, то мошенникам пришлось бы очень несладко.