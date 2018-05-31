Внимание! На рынке съемного жилья в Таллинне появились мошенники

Ситуация выглядит следующем образом: муж и жена имеют две квартиры, в одной они живут сами, другую сдают внаем. При встрече с потенциальным нанимателем один из супругов представляется собственником квартиры, а второй - маклером по недвижимости.

Известно: чтобы снять квартиру, необходимо заплатить вперед за первый месяц проживания, внести залоговую сумму в размере платы за один месяц, которая возвращается после окончания договора, и заплатить маклеру за договор. Посредническая плата, как правило, тоже равна плате за наем. В результате при стоимости найма, допустим, 300 евро, наниматель выкладывает 900, причем обычно наличными.

Супруг, который представился маклером по недвижимости, берет себе плату за договор найма, остальные деньги забирает другой супруг. Так что все деньги идут в одну семью.

Казалось бы, ничего особенного: люди зарабатывают, как могут. При чем здесь мошенничество? Но через месяц к нанимателю приходит собственник квартиры, то есть один из вышеуказанных супругов, и сообщает ему, что квартира будет выставлена на продажу: "Пора съезжать, и по договору у вас на это есть один месяц".

Послушные наниматели съезжают, но квартира не появляется в продаже, зато ее вновь начинают сдавать. В чем заключается мошенничество? Вспомним нехитрую арифметику: 300+300+300. Если одна из этих сумм честно возвращается, то "маклерская" плата - нет. Да, это не обман на миллион, но для многих потенциальных нанимателей потеря трехсот-четырехсот евро ощутима для бюджета.

Остается надеяться, что рано или поздно эта парочка примелькается на рынке съемного жилья и кто-то из нанимателей, проанализировав ситуацию, либо обратится в полицию, либо откажется съезжать. С другой стороны, легко найти объяснение, почему квартира вновь появилась среди предлагаемых внаем: изменились обстоятельства, хотел продавать и передумал...

Что можно посоветовать потенциальным нанимателям?

1. Прежде, чем заключать договор найма, зайдите на страницу maakleritekoda.ee в раздел регистр маклеров и поищите там фамилию маклера, который показывает вам квартиру. Если вы не найдете его в списке, это еще не значит, что перед вами жулик. Попросите у него визитную карточку и свяжитесь с руководством фирмы, название которой там указано. Поищите отзывы о маклере и о фирме в интернете.

2. Попросите маклера предоставить вам выписку из крепостной книги. Из нее вы поймете, кто является реальным собственником недвижимости. Именно с этим человеком нужно подписывать договор найма.

3. Вас должно насторожить, если у маклера и собственника одна и та же фамилия.

4. Если вы почувствовали, что маклер разговаривает с собственником квартиры слишком фамильярно или по-свойски, а также ведет себя в предлагаемой квартире, как у себя дома, стоит насторожиться.

5. Запомните эту историю.