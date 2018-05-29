Киев назвал способ снизить урон от газопровода "Северный поток-2"

По его словам, строительство газопровода служит поводом для "беспощадной войны". Несмотря на необходимость отстаивания своей позиции, Украине требуется иметь "план Б", - полагает Кулеба.

Таким вариантом, по мнению украинского постпреда, могут стать трехсторонние соглашения между Германией, Украиной и Россией, пишет DW.com. При этом российская сторона должна подтвердить поставку "оговоренных конкретных объемов газа" через украинскую систему "при любых обстоятельствах".

Дания - ключевой участник спора

Ключевым игроком в споре вокруг газопровода Кулеба назвал Данию. По его словам, страна "находится под сильным прессингом, потому что она осталась бастионом на пути этого проекта". Строительство газопровода угрожает целиком изменить "энергетическую безопасность в Восточной Европе", - считает Кулеба.

Позиция НАТО

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у каждого члена Североатлантического альянса имеется собственное мнение по газопроводу. У альянса "нет инструментов для воздействия в контексте таких энергетических проектов", - сказал Столтенберг после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.