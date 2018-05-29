Галерея: во время Дней моря в Таллинне можно будет увидеть множество исторических парусников

По словам руководителя Таллиннского департамента культуры Айни Хярм, на Днях моря будут присутствовать как иностранные, так и местные суда, что лишний раз доказывает, что Эстония является морским государством, а Таллинн – морским городом. «Я очень рада, что Дни моря каждый год могут похвастать множеством парусников и, таким образом, приблизить людей к морю и происходящему в море. Я обязательно хочу отметить исторические суда Эстонии, одновременно с которыми будут вызывать интерес и знаменитые международные парусники», – выразила Хярм уверенность, открытия предстоят каждому любителю моря.

«Приятно, что именно в год юбилея Эстонии мы сможем предложить столь большую экспозицию эстонских судов», – добавила Хярм.

Так, таллиннские Дни моря в этом году как раз и предлагают посетителям возможность ознакомиться с судами, которые позволят заглянуть в прошлое судоходства. Например, в составе флотилии Дней моря есть Hoppet – единственный сохранившийся парусник, который построен во время первой Эстонской Республики и до сих пор на ходу. В этом году Hoppet отмечает свое 92-летие. И хотя он построен в Эстонии, после долгой международной карьеры судно вернулось в воды Эстонии лишь в 2011 году. «Речь идет о единственном паруснике, построенном эстонскими судостроителями деревянных судов, который по сей день все еще ходит под парусом. Это так здорово, что судно к настоящему времени вернулось домой и в Дни моря будет катать всех желающих по заливу», – сказала Хярм.

Таллиннские Дни моря посетит и парусник Moonland, являющийся построенной в Эстонии восстановленной копией исторического ушкуя из пролива Вяйнамери. Ушкуй (uisk) – это старейший эстонский тип парусника, и на протяжении своей истории он широко использовался именно из-за своей способности к быстрому маневрированию. Ушкуй был символом острова Муху и использовался в проливе Вяйнамери в течение приблизительно 1000 лет.

Также на Днях моря можно будет увидеть историческое судно Hiiuingel, которое является одной из крупнейших в Эстонии копий исторических судов, а также в 2017 году удостоилось титула «Культурная жемчужина», присужденного фондом Культурный капитал Эстонии. Особенность парусника Hiiuingli заключается в том, что судно построено по народной инициативе, и что в рамках строительства проводились и мастер-классы, где можно было попрактиковаться в старинных строительных традициях.

Помимо эстонских парусников, Дни моря посетят и прекрасные суда из соседних стран. Так, в наши воды войдет парусник Tre Kronor из Швеции, уже бывавший здесь в качестве гостя и достигающий 45 метров в длину. Кроме того, мы сможем увидеть финские суда Svanhild, Astrid и Alexandra. Из числа ближайших соседей Таллиннские Дни моря посетит судно Lietuva, по случаю своего 100-летия также наряженное в праздничное облачение.