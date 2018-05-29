Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лиссабон за 193 евро!
29 мая 2018 г., 12:36
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 193 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 198 евро
Туда-обратно из Милана на Сейшельские острова начиная с 361 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мадагаскар начиная с 515 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Болгарию начиная с 45 евро