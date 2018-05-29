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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лиссабон за 193 евро!

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Лиссабон.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 193 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 198 евро

Туда-обратно из Милана на Сейшельские острова начиная с 361 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мадагаскар начиная с 515 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Болгарию начиная с 45 евро

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