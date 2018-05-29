Каллас: Эстонии следует потребовать от "Газпрома" компенсации завышенной цены на газ

Разумеется, правительство может потребовать от "Газпрома" компенсации ущерба, связанного с высокими тарифами на газ, сказала Каллас BNS. «Европейский суд решил, что Газпром злоупотреблял своей доминирующей на рынке позицией, запрашивая слишком высокую цену. Достаточно случаев, в которых требовали вернуть переплаченные деньги», - сказала Каллас.

По мнению Каллас, правительство Эстонии может обратиться во внутригосударственный суд с требованием к "Газпрому", поскольку дело происходило здесь.

Еврокомиссия сообщила в прошлый четверг, что наложит на "Газпром" обязательства за нарушение правил конкуренции в Центральной и Восточной Европе, но не будет штрафовать компанию.

Проведенное Еврокомиссией расследование касалось нарушений правил конкуренции в Центральной и Восточной Европе — согласно расследованию, компания нарушила правила конкуренции, когда в рамках своей общей стратегии решила разделить газовые рынки в восьми странах ЕС — Болгарии, Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Словакии, Чехии и Венгрии. Эта стратегия позволила "Газпрому" поднять цены на газ в пяти странах — Болгарии, Эстонии, Литве, Латвии и Польше.

По решению Еврокомиссии, "Газпром" должен устранить все введенные в отношении клиентов ограничения, которые препятствуют продаже ими газа другим странам, и обеспечить газовые поставки в те регионы Центральной и Восточной Европы, которые из-за отсутствия смычек между сетями по-прежнему изолированы от других стран блока, то есть Балтию и Болгарию.

"Газпром" также должен гарантировать, что цены на газ отражают уровень цен на конкурирующих газовых рынках Западной Европы, прежде всего это касается цен на биржах сжиженного газа. "Газпром" также не может использовать свою доминирующую рыночную позицию, то есть нарушать законы, из-за нарушения которых было возбуждено следствие.

Если "Газпром" не исполнит какое-либо из этих обязательств, еврокомиссия сможет назначить штраф в размере до 10 процентов годового оборота компании по всему миру, не доказывая при этом нарушение правил конкуренции ЕС.

«Все действующие в Европе предприниматели должны вне зависимости от страны происхождения следовать европейским правилам конкуренции. Сегодняшнее решение устраняет созданные "Газпромом" препятствия, мешающие свободному движению газовых поставок в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, наше решение содержит точное руководство к дальнейшим действиям для "Газпрома"», - сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

Кая Каллас написала в своем блоге, что Вестагер также подала сигнал, что в сочетании с недавним решением Европейского суда по делу Gasorba речь идет о полезном прецеденте, на который смогут опираться в требованиях компенсации от "Газпрома" правительства, предприятия и граждане.

По словам Каллас, Литва в течение всего процесса заявляла, что хочет компенсации причиненного "Газпромом" ущерба, и добивалась регулирования ущерба и в решении еврокомиссии. Эстония ранее занимала позицию, согласно которой "Газпром" следовало бы оштрафовать за нарушение правил конкуренции, отметила Каллас и добавила, что Эстония четко не требовала компенсации причиненного ей ущерба. «Возможно, нам стоит поучиться у Литвы отстаивать свои права», - добавила она.