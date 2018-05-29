Департамент здоровья: злоупотребление средствами от комаров может закончиться очень плохо

«Мы ежегодно сталкиваемся с чрезмерным употреблением средств защиты от комаров», - говорит руководитель Центра информации по отравлениям Маре Одер. По ее словам, учитывая обилие комаров, в этом году стоит быть особенно внимательными.

«Агрессивное поведение комаров и их большое количество, конечно, побуждают использовать больше средства защиты, чем обычно. Однако это может навредить здоровью взрослого человека и в особенности здоровью детей», - предупредила Одер. Например, нужно иметь в виду, что, отправляясь в поход, не стоит обрызгивать палатку изнутри средством, содержащим DEET, потому что так человек сам создаст себе газовую камеру и точно получит отравление.

Принятый в употребление вооруженными силами США в 1944 году нервный яд диэтилтолуамид (DEET) хорошо впитывается в кожу и всасывается в пищеварительный тракт, если случайно проглотить какое-то количество вещества или, например, при еде руками, на которые нанесено средство от комаров.

В департаменте подчеркнули, что родители должны руководствоваться инструкцией и не брызгать детей теми средствами защиты, которые предназначаются для взрослых. В средствах для взрослых содержание нервного яда непропорционально большое для детей. Кроме того, в случае с детьми лучше не использовать средства защиты с разбрызгивателем, чтобы ребенок случайно не вдохнул ядовитое вещество.

При хранении средства от насекомых, содержащего спирт и нейротоксин, а также любого другого средства для борьбы с насекомыми, необходимо следить, чтобы оно находилось в недоступном для детей месте. Спирт даже в небольшом количестве способен вызвать у ребенка опасное отравление.

Кроме того, стоит быть осторожными со средствами от муравьев и дымовыми средствами от комаров, поскольку они содержат пиретрин. Это вещество тоже хорошо всасывается в пищеварительном тракте и впитывается через кожу и слизистые. Известны случаи, когда дети съедали яд, когда их пускали ползать по свежескошенной траве, которую до этого посыпали порошком от муравьев. Обычно отравление вызывает сильную головную боль и тошноту. Ребенок плачет и отказывается от еды.