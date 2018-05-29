Поиски обломков малайзийского MH370 завершились безрезультатно

Об этом во вторник, 29 мая, сообщил глава американской фирмы Ocean Infinity Оливер Планкетт. "Мы завершаем поиски с тяжелым сердцем, так и не достигнув цели", - сказал он.

Самолет рейса MH370, на борту которого находились 239 человек, в марте 2014 года неожиданно исчез с радаров. С тех пор все попытки найти обломки лайнера оканчивались безрезультатно. Компания Ocean Infinity в последние месяцы пыталась с помощью роботов найти обломки на дне Индийского океана. В целом специалисты проверили более 100 тыс. кв. км дна.

Правительство Малайзии после двукратного продления поисковых работ объявило, что больше не будет оказывать содействие в этом деле. В случае успеха Ocean Infinity получила бы гонорар в размере 60 млн евро.