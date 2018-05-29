вт, 29.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Поиски обломков малайзийского MH370 завершились безрезультатно

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Австралия, Малайзия и Китай объявили о прекращении поисков пропавшего в 2014 году «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

ФОТО: Joshua Paul/AP

Безрезультатно завершилась предположительно последняя попытка найти обломки разбившегося малайзийского авиалайнера, следовавшего рейсом MH370 из Малайзии в Китай, пишет DW.com.

Об этом во вторник, 29 мая, сообщил глава американской фирмы Ocean Infinity Оливер Планкетт. "Мы завершаем поиски с тяжелым сердцем, так и не достигнув цели", - сказал он.

Самолет рейса MH370, на борту которого находились 239 человек, в марте 2014 года неожиданно исчез с радаров. С тех пор все попытки найти обломки лайнера оканчивались безрезультатно. Компания Ocean Infinity в последние месяцы пыталась с помощью роботов найти обломки на дне Индийского океана. В целом специалисты проверили более 100 тыс. кв. км дна.

Правительство Малайзии после двукратного продления поисковых работ объявило, что больше не будет оказывать содействие в этом деле. В случае успеха Ocean Infinity получила бы гонорар в размере 60 млн евро.

Между тем правительство Австралии 29 мая выразило уверенность в том, что счастливая случайность когда-нибудь все же позволит найти обломки MH370.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ